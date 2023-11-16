Рада безпеки ООН закликала до термінових гуманітарних пауз у Секторі Гази

Рада безпеки ООН закликає до термінових «гуманітарних пауз і коридорів» у Газі.

Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію, яка закликає до «гуманітарних пауз і коридорів» у охопленій війною Газі, що «стало довгоочікуваним дипломатичним проривом після тижнів запеклих переговорів», - про це повідомляє CNN.

Дванадцять країн проголосували за схвалення цього заходу, США, Велика Британія та Росія утрималися.

Резолюція закликала до «термінових і продовжених гуманітарних пауз і коридорів по всьому Сектору Гази на достатню кількість днів, щоб забезпечити, відповідно до міжнародного гуманітарного права, повний, швидкий, безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ для гуманітарних установ Організації Об’єднаних Націй та їх виконання партнерами»..

Міжнародний комітет порятунку заявив, що гуманітарним групам потрібне припинення вогню мінімум на п’ять днів, щоб виконати життєво важливу роботу з відновлення основних послуг і забезпечення потреб для понад 2 мільйонів цивільних осіб Гази.

Газа перебуває в облозі з 7 жовтня, коли Ізраїль закрив пункти виїзду з палестинського анклаву та почав інтенсивну кампанію авіаударів у відповідь на смертоносні терористичні атаки, здійснені палестинським бойовим угрупованням ХАМАС, у якому загинули приблизно 1200 людей, а також близько 240 були взяті в заручники.

Наступ у Газі загострився останніми тижнями з розширенням наземних операцій на півночі Гази, звідки цивільним було наказано евакуюватись узгодженими маршрутами через короткі «вікна».

У резолюції також закликали звільнити «всіх заручників, утримуваних ХАМАС та іншими групами, особливо дітей», і закликали всі сторони «утримуватися від позбавлення цивільного населення в секторі Газа основних послуг і гуманітарної допомоги».

Резолюцію, розроблену Мальтою, вже підтримала Арабська група ООН із 22 членів.

Речник ізраїльського міністерства закордонних справ Ліор Хаят заявив після голосування, що «Ізраїль закликає Раду Безпеки та міжнародне товариство наполягати на швидкому звільненні всіх ізраїльських заручників, як це передбачено резолюцією».

«Ізраїль очікує, що Рада Безпеки однозначно засудить ХАМАС і звернеться до необхідності створити іншу реальність безпеки в Газі. Немає місця для тривалого гуманітарного перемир'я, поки 239 заручників перебувають у руках терористів ХАМАС", - сказав він.

Посол Палестини Ріяд Монсур визнав, що Рада «нарешті діє», але сказав, що вона повинна була закликати до припинення вогню. Він також розкритикував відсутність засудження загибелі мирних жителів і гуманітарних працівників.

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У своїй заяві Міжнародний комітет порятунку назвав голосування «важливим першим кроком».

«Зараз всі сторони конфлікту та всі держави-члени ООН зобов’язані зробити все, що в їхніх силах, щоб допомогти перетворити ці слова на дії», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що ізраїльська армія увійшла до лікарні "Аш-Шифа". Для евакуації цивільних ізраїльська армія влаштувала коридор. Під одним із корпусів лікарні терористи розташували підземний командний пункт.

Відомо, що ситуація зі шпиталем загострилася кілька днів тому. Там не було ні електрики, ні води. Повідомлялося і про загибель пацієнтів, зокрема новонароджених.

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