Політика
173
Радбез ООН збереться для розгляду російского удару "Орешніком"

Міністр закордонних справ України заявив, що російські атаки підривають міжнародну безпеку та мирні зусилля Сполучених Штатів, європейських держав та інших партнерів.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

У понеділок, 12 січня, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання за запитом України через атаку Росії із застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орешнік».

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Засідання Радбезу ООН відбудеться о 22:00 за київським часом.

За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, на засіданні розглядатимуться кричущі порушення Росією Статуту ООН.

«Ми закликаємо членів Ради Безпеки продемонструвати єдність у прагненні зупинити агресію, захистити цивільних людей та підтвердити непохитну підтримку суверенітету України», — наголосив Сибіга.

Міністр закордонних справ заявив, що російські атаки підривають міжнародну безпеку та мирні зусилля Сполучених Штатів, європейських держав та інших партнерів.

«Міжнародна спільнота має діяти негайно, щоб забезпечити відповідальність, посилити тиск на агресора та відновити тривалий мир», — підсумував він.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що російська терористична армія показово завдала удару ракетою «Орешнік» біля кордонів Євросоюзу — по території Львівщини.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв опублікував на своєму акаунті X відео удару «Орешніком» по Львівщині і пригрозив війною в Європі.

