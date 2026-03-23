ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

Радбез ООН збереться на екстрене засідання через ракетний терор РФ: ініціатива України

Рада Безпеки ООН у понеділок проведе засідання на запит української делегації, під час якого обговорять масовані ракетні удари Росії по території України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Радбез ООН

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН відбудеться ініціативою України через посилення ракетного терору з боку Росії — зустріч призначено на вечір за київським часом.

Про це пише Укрінформ.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (21:00 за Києвом). У березні в Радбезі головують Сполучені Штати, тож зустріч вестиме заступник державного секретаря США Крістофер Ландау.

Від Секретаріату ООН очікуються доповіді заступниці генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло, а також представника Управління ООН з координації гуманітарних питань. Вони мають представити оцінку безпекової та гуманітарної ситуації в Україні на тлі російських атак.

Засідання скликане на тлі посилення обстрілів українських міст і критичної інфраструктури, що призводить до руйнувань та жертв серед цивільного населення.

Раніше українські дипломати наголошували, що справедливий мир неможливий без притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

Нагадаємо, що раніше Меланія Трамп у Радбезі ООН назвала освіту й ШІ “ключем до миру”

Перша леді США Меланія Трамп під час засідання Ради Безпеки ООН заявила, що тривалий мир можливий тоді, коли світ інвестує в освіту та забезпечить доступ до технологій і штучного інтелекту.

Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie