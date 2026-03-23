Радбез ООН збереться на екстрене засідання через ракетний терор РФ: ініціатива України

Радбез ООН

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН відбудеться ініціативою України через посилення ракетного терору з боку Росії — зустріч призначено на вечір за київським часом.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (21:00 за Києвом). У березні в Радбезі головують Сполучені Штати, тож зустріч вестиме заступник державного секретаря США Крістофер Ландау.

Від Секретаріату ООН очікуються доповіді заступниці генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло, а також представника Управління ООН з координації гуманітарних питань. Вони мають представити оцінку безпекової та гуманітарної ситуації в Україні на тлі російських атак.

Засідання скликане на тлі посилення обстрілів українських міст і критичної інфраструктури, що призводить до руйнувань та жертв серед цивільного населення.

Раніше українські дипломати наголошували, що справедливий мир неможливий без притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

