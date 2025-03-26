Радбез ООН збереться, щоб обговорити ситуацію в Україні

Засідання відбудеться за ініціативою Франції та Панами.

Рада Безпеки ООН збереться 26 березня 2025 року на засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні у звʼязку з останніми російськими обстрілами.

Про це пише Укрінформ.

Засідання відбудеться за ініціативою Франції та Панами, за наполягання української делегації.

Початок - о 10:00 за східноамериканським часом (о 16:00 - за Києвом - ред.).

Нагадаємо, раніше один з учасників російської делегації Григорій Карасін заявив, що переговори РФ та США щодо припинення вогню будуть продовжені, і до них залучать ООН та інші країни.