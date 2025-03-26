Радбез ООН збереться, щоб обговорити ситуацію в Україні

Засідання відбудеться за ініціативою Франції та Панами.
Рада Безпеки ООН збереться 26 березня 2025 року на засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні у звʼязку з останніми російськими обстрілами.
Про це пише Укрінформ.
Засідання відбудеться за ініціативою Франції та Панами, за наполягання української делегації.
Початок - о 10:00 за східноамериканським часом (о 16:00 - за Києвом - ред.).
Нагадаємо, раніше один з учасників російської делегації Григорій Карасін заявив, що переговори РФ та США щодо припинення вогню будуть продовжені, і до них залучать ООН та інші країни.
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