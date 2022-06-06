Радбез ООН збирається на засідання: до участі запрошено Україну

Очікується виступ постпреда при ООН Сергія Кислиці.
Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні.
Про це пише Укрінформ.
Основна увага приділятиметься сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, і торгівлі людьми в контексті війни в Україні».
Плануються виступи спеціального представника із сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен, представників громадянського суспільства з України та США. Також очікується участь у роботі Радбезу голови Європейської Ради Шарля Мішеля.
До участі в засіданні Ради запрошено Україну, очікується виступ постпреда при ООН Сергія Кислиці.
Засідання розпочнеться 6 червня об 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).
Раніше стало відомо, що Україна працює над міжнародною операцією під егідою Організації об'єднаних націй з флотами партнерів для створення безпечних торгових шляхів українського експорту продуктів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти вкрали в Україні вже пів мільйона тонн зернових і шукають спосіб його продати на "чорному ринку".
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