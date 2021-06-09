Раді пропонують покарати 78 нардепів "прогульників": їх хочуть позбавити депутатських виплат

У список прогульників зокрема потрапили керівник фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія, очільник "ОПЗЖ" Юрій Бойко, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, одіозні Ілля Кива та Микола Тищенко та інш.

Комітет з питань регламенту Верховної Ради звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з пропозицією покарати депутатів-"прогульників".

Про це розповів член комітету Павло Фролов (фракція "Слуга народу") у своєму Telegram-каналі.

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Він запропонував припинити відшкодування витрат, які пов’язані з виконання депутатських повноважень за травень цього року, 78 нардепам. А це — 45 тис. грн на кожного.

Фролов зазначив, що у разі пропуску понад 30% голосувань або неучасті у засіданні комітету депутат позбавляється зарплати за відповідний день.

"А якщо в цілому за місяць відсоток голосувань менше 70 або кількість пропусків засідань комітету – понад половина, нардеп втрачає "депутатські", — сказав він.

Виплат можуть позбавити:

27 депутатів із фракції "ОПЗЖ",

18 "слуг народу",

8 — від "Батьківщини",

8 — з депутатської групи "За майбутнє",

7 — з групи "Довіра",

шість позафракційних,

трьох — з "ЄС",

одного депутата від "Голосу".

У список прогульників зокрема потрапили керівник фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія, очільник "ОПЗЖ" Юрій Бойко, одіозні Ілля Кива та Микола Тищенко, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та інші.

У разі ухвалення такого рішення економія для бюджету становитиме 3,5 млн грн.

Нагадаємо, що ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом. Йому залишилося скласти присягу.

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