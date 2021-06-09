Раді пропонують покарати 78 нардепів "прогульників": їх хочуть позбавити депутатських виплат

У список прогульників зокрема потрапили керівник фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія, очільник "ОПЗЖ" Юрій Бойко, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, одіозні Ілля Кива та Микола Тищенко та інш.
Комітет з питань регламенту Верховної Ради звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з пропозицією покарати депутатів-"прогульників".
Про це розповів член комітету Павло Фролов (фракція "Слуга народу") у своєму Telegram-каналі.
Він запропонував припинити відшкодування витрат, які пов’язані з виконання депутатських повноважень за травень цього року, 78 нардепам. А це — 45 тис. грн на кожного.
Фролов зазначив, що у разі пропуску понад 30% голосувань або неучасті у засіданні комітету депутат позбавляється зарплати за відповідний день.
"А якщо в цілому за місяць відсоток голосувань менше 70 або кількість пропусків засідань комітету – понад половина, нардеп втрачає "депутатські", — сказав він.
Виплат можуть позбавити:
- 27 депутатів із фракції "ОПЗЖ",
- 18 "слуг народу",
- 8 — від "Батьківщини",
- 8 — з депутатської групи "За майбутнє",
- 7 — з групи "Довіра",
- шість позафракційних,
- трьох — з "ЄС",
- одного депутата від "Голосу".
У список прогульників зокрема потрапили керівник фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія, очільник "ОПЗЖ" Юрій Бойко, одіозні Ілля Кива та Микола Тищенко, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та інші.
У разі ухвалення такого рішення економія для бюджету становитиме 3,5 млн грн.
Нагадаємо, що ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом. Йому залишилося скласти присягу.