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Раді пропонують покарати 78 нардепів "прогульників": їх хочуть позбавити депутатських виплат

Раді пропонують покарати 78 нардепів "прогульників": їх хочуть позбавити депутатських виплат

УНІАН

У список прогульників зокрема потрапили керівник фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія, очільник "ОПЗЖ" Юрій Бойко, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, одіозні Ілля Кива та Микола Тищенко та інш.

Комітет з питань регламенту Верховної Ради звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з пропозицією покарати депутатів-"прогульників".

Про це розповів член комітету Павло Фролов (фракція "Слуга народу") у своєму Telegram-каналі.

Він запропонував припинити відшкодування витрат, які пов’язані з виконання депутатських повноважень за травень цього року, 78 нардепам. А це — 45 тис. грн на кожного.

Фролов зазначив, що у разі пропуску понад 30% голосувань або неучасті у засіданні комітету депутат позбавляється зарплати за відповідний день.

"А якщо в цілому за місяць відсоток голосувань менше 70 або кількість пропусків засідань комітету – понад половина, нардеп втрачає "депутатські", — сказав він.

Виплат можуть позбавити:

  • 27 депутатів із фракції "ОПЗЖ",
  • 18  "слуг народу",
  • 8 — від "Батьківщини",
  • 8 — з депутатської групи "За майбутнє",
  • 7 — з групи "Довіра",
  • шість позафракційних,
  • трьох — з "ЄС",
  • одного депутата від "Голосу".

У список прогульників зокрема потрапили керівник фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія, очільник "ОПЗЖ" Юрій Бойко, одіозні Ілля Кива та Микола Тищенко, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та інші.

У разі ухвалення такого рішення економія для бюджету становитиме 3,5 млн грн.

Нагадаємо, що ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом. Йому залишилося скласти присягу.

 

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