Раді пропонують виключити Безуглу з оборонного комітету: що каже сама нардепка

За інфрмацією нардепа Ярослава Железняка, голосування в Раді щодо цього питання може відбутися вже завтра.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, який пропонує виключити Мар'яну Безуглу з Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ВР.

Про це свідчить інформація на офіційному порталі парламенту.

Серед авторів законопроєкту — Олександр Завітневич ("Слуга народу"), Ірина Фріз ("Європейська солідарність"), Роман Костенко ("Голос").

В пояснювальній записці до документу сказано, що головною метою є відкликання нардепки Безуглої з посад заступника голови та члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Чую, що Комітет з питань Регламенту дуже оперативно розгляне цей документ і голосування в Раді теж відбудеться вже завтра (23 липня – Ред.)", – прокоментував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Реакція Безуглої

Мар'яна Безугла відреагувала на проєкт постанови.

Також читайте Безугла подає заяви до ДБР та СБУ на Сирського і Залужного: гучні звинувачення нардепки

"Ніколи не була членом комсомолу на відміну від деяких членів комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Сьогодні вони згадали свій досвід і ще більше укріпили моє переконання, що хибну, стагнуючу культуру "совка" треба викорінювати всюди. А особливо – в ЗСУ! "Совок" – це навіть не радянщина, це що залишилось жевріти після, це страх, формалізація і байдужість. Байдужість до прав та обовʼязків, байдужість до людських життів. Сірість. Регрес і стагнація", – написала вона у Facebook.

Раніше Марʼяна Безугла повідомляла, що комітет Ради з питань оборони проголосував за її виключення зі свого складу. Рішення підтримали 14 нардепів з 16 присутніх.

17 липня Безугла вийшла з фракції "Слуги народу" за власною заявою.

Нагадаємо, що від весни нардепка Мар'яна Безугла стала різко критикувати головкома ЗСУ Олександра Сирського і наближених до нього генералів.

Читайте також: