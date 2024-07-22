Раді пропонують виключити Безуглу з оборонного комітету: що каже сама нардепка

За інфрмацією нардепа Ярослава Железняка, голосування в Раді щодо цього питання може відбутися вже завтра.
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, який пропонує виключити Мар'яну Безуглу з Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ВР.
Про це свідчить інформація на офіційному порталі парламенту.
Серед авторів законопроєкту — Олександр Завітневич ("Слуга народу"), Ірина Фріз ("Європейська солідарність"), Роман Костенко ("Голос").
В пояснювальній записці до документу сказано, що головною метою є відкликання нардепки Безуглої з посад заступника голови та члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
"Чую, що Комітет з питань Регламенту дуже оперативно розгляне цей документ і голосування в Раді теж відбудеться вже завтра (23 липня – Ред.)", – прокоментував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
Реакція Безуглої
Мар'яна Безугла відреагувала на проєкт постанови.
"Ніколи не була членом комсомолу на відміну від деяких членів комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Сьогодні вони згадали свій досвід і ще більше укріпили моє переконання, що хибну, стагнуючу культуру "совка" треба викорінювати всюди. А особливо – в ЗСУ! "Совок" – це навіть не радянщина, це що залишилось жевріти після, це страх, формалізація і байдужість. Байдужість до прав та обовʼязків, байдужість до людських життів. Сірість. Регрес і стагнація", – написала вона у Facebook.
Раніше Марʼяна Безугла повідомляла, що комітет Ради з питань оборони проголосував за її виключення зі свого складу. Рішення підтримали 14 нардепів з 16 присутніх.
17 липня Безугла вийшла з фракції "Слуги народу" за власною заявою.
Нагадаємо, що від весни нардепка Мар'яна Безугла стала різко критикувати головкома ЗСУ Олександра Сирського і наближених до нього генералів.
Читайте також:
- Безугла звинуватила Повітряні сили в "окозамилюванні" і назвала аж 13 проблем: реакція військових
- Усе про скандали з Безуглою: "наїзди" на головкомів, заяви про мобілізацію та інші витівки
- Безугла після низки скандалів втратила посаду і загриміла до бази "Миротворець" – подробиці