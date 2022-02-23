Раді рекомендували підтримати перерозподіл надприбутку від видобутку газу на користь ЗСУ

Кошти спрямують на потреби військових.
Профільний Комітет Верховної Ради України рекомендував ухвалити законопроект №7038-д. Цей документ у разі ухвалення призведе до перерозподілу коштів від видобутку українського газу.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Данило Гетьманцев.
Так, він зазначив, що кошти спрямують на потреби військових.
Нагадаємо, Верховна Рада поміж інших питань порядку денного розгляне сьогодні, 23 лютого, питання внесення на розгляд РНБО питання про запровадження санкцій проти депутатів Державної Думи Росії, які підтримали визнання незалежності так званих "Л/ДНР".
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