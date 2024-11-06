Радикальні реформи Трампа: що обіцяє змінити новообраний президент США під час другої каденції

Колишній президент, а нині — новообраний, Дональд Трамп часто пропускав деталі, але за більш ніж рік політичних заяв окреслив широкий порядок денний, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань з більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі Америки. Порядок денний Трампа також передбачає скорочення зусиль федерального уряду щодо захисту громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Що саме обіцяв Трамп під час своєї передвиборчої кампанії, пише AP.

Імміграція

Радикальна імміграційна реформа стане одним із пріоритетів нової адміністрації. Трамп анонсував "найбільшу програму масової депортації в історії" із залученням Національної гвардії та розширенням повноважень внутрішньої поліції. Він планує запровадити "ідеологічну перевірку" потенційних іммігрантів та намагатиметься скасувати громадянство за правом народження, що потребуватиме змін до Конституції. Також буде відновлено політику "Залишайтеся в Мексиці" та обмежено в'їзд з мусульманських країн. Загалом, такий підхід не лише придушить нелегальну міграцію, але й обмежить імміграцію в цілому.

Аборти

Трамп применшував значення абортів як пріоритету свого другого терміну, хоча й визнав заслуги Верховного суду в тому, що він скасував федеральне право жінки на переривання вагітності і повернув регулювання абортів на рівень урядів штатів. За наполяганням Трампа, платформа Республіканської партії вперше за останні десятиліття не містить заклику до національної заборони абортів.

Тим не менш, Трамп не сказав прямо, що він накладе вето на національні обмеження на аборти, якщо вони дійдуть до його столу. І як приклад того, як консервативний рух може розвиватися з Трампом або без нього, активісти проти абортів зазначають, що платформа Республіканської партії все ще стверджує, що плід повинен мати належний правовий захист відповідно до положення 14-ї поправки про рівний захист. Цей конституційний аргумент є дорожньою картою для консерваторів, які прагнуть домогтися національної заборони абортів через федеральні суди.

Податки

Податкова політика Трампа загалом схиляється в бік корпорацій та заможних американців. Це здебільшого пов'язано з його обіцянкою продовжити податкову реформу 2017 року з кількома помітними змінами, які включають зниження ставки податку на прибуток корпорацій до 15% з нинішніх 21%. Це також передбачає скасування підвищення податку на прибуток для найбагатших американців, запровадженого президентом-демократом Джо Байденом, і скасування зборів, передбачених Законом про зниження інфляції, які фінансують енергетичні заходи, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату.

Незважаючи на цю політику, Трамп зробив більший акцент на нових пропозиціях, спрямованих на робітників і представників середнього класу: звільнити від прибуткового податку зароблені чайові, зарплати по соціальному страхуванню і понаднормові зарплати. Однак варто зазначити, що його пропозиція щодо чайових, залежно від того, як її сформулює Конгрес, може надати податкові пільги високооплачуваним працівникам, дозволивши їм перекваліфікувати частину своєї зарплати як дохід у вигляді чайових - перспектива, яка в крайньому випадку може призвести до того, що менеджери хедж-фондів або висококласні адвокати скористаються політикою, яку Трамп формулює як таку, що призначена для офіціантів, барменів та інших працівників сфери обслуговування.

Тарифи і торгівля

Позиція Трампа щодо міжнародної торгівлі полягає в недовірі до світових ринків як таких, що шкодять американським інтересам. Він пропонує тарифи від 10% до 20% на іноземні товари - а в деяких промовах згадував навіть вищі відсотки. Він обіцяє відновити дію указу від серпня 2020 року, який вимагає, щоб Управління з контролю за продуктами і ліками купувало "життєво необхідні" ліки лише в американських компаній. Він обіцяє заблокувати закупівлі "будь-якої життєво важливої інфраструктури" в США китайськими покупцями.

ЛГБТК та громадянські права

Трамп закликав зменшити суспільний акцент на різноманітності та забезпечити правовий захист для ЛГБТК-громадян. Трамп закликав припинити програми різноманітності, рівності та інклюзії в державних установах, використовуючи федеральне фінансування як важіль впливу.

Щодо прав трансгендерів, Трамп взагалі обіцяє покласти край "хлопчикам у дівчачих видах спорту", на чому він наполягає, не маючи доказів, як на широко розповсюдженій практиці. Але його політика виходить далеко за рамки стандартних оплесків під час промов на мітингах. Серед інших ідей, Трамп збирається скасувати політику адміністрації Байдена, яка поширює захист громадянських прав за Розділом IX на трансгендерних студентів, і проситиме Конгрес вимагати, щоб при народженні можна було визнавати лише дві статі.

Регулювання, федеральна бюрократія та президентська влада

Значні зміни торкнуться федеральної влади. Трамп планує спростити процедуру звільнення федеральних службовців, розширити президентський контроль над федеральними витратами та посилити вплив на Федеральну резервну систему. Він обіцяє масштабне скорочення регулювання в усіх секторах економіки.

Освіта

Радикальні зміни чекають і на освітню систему. Трамп планує ліквідувати федеральний Департамент освіти, проте це не означає повний відхід федеральної влади від освітньої політики. Він має намір використовувати федеральне фінансування як важіль впливу для скасування програм різноманітності та припинення викладання "критичної расової теорії". Амбітним проєктом стане створення безкоштовної онлайн "Американської академії" та зміна системи акредитації коледжів.

Соціальне страхування, Medicare та Medicaid

У сфері охорони здоров'я головною метою залишається скасування Закону про доступне медичне обслуговування, відомого як Obamacare. При цьому Трамп обіцяє захистити популярні програми Medicare та Medicaid. Несподіваним кроком стало його рішення призначити відомого критика вакцин Роберта Кеннеді відповідальним за "оздоровлення Америки".

Клімат та енергетика

Трамп, який неправдиво стверджує, що зміна клімату - це "містифікація", критикує витрати епохи Байдена на екологічно чисту енергетику, покликану зменшити залежність США від викопного палива. Він пропонує енергетичну політику - і витрати на транспортну інфраструктуру - прив'язану до викопного палива: дороги, мости і транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння. "Свердлити, крихітко, свердлити!" - постійне гасло на мітингах Трампа. Трамп каже, що не виступає проти електромобілів, але обіцяє скасувати всі стимули Байдена для заохочення розвитку ринку електромобілів. Трамп також обіцяє скасувати стандарти паливної ефективності часів Байдена.

Права працівників

Трамп і обраний віце-президент Джей-Ді Венс сформулювали свою передвиборчу програму як підтримку американських робітників. Але Трамп може ускладнити об'єднання робітників у профспілки. Говорячи про працівників автомобільної промисловості, Трамп зосередився майже виключно на просуванні Байдена до електромобілів. Коли він згадував про профспілки, він часто називав "профспілкових босів і генеральних директорів" співучасниками "цієї катастрофічної схеми з електромобілями". У заяві від 23 жовтня 2023 року Трамп сказав про United Auto Workers: "Я кажу вам, що ви не повинні платити ці внески".

Національна оборона і роль Америки у світі

Риторика та політичний підхід Трампа у світових справах є більш ізоляціоністським у дипломатичному плані, невтручанням у військовому та протекціоністським в економічному, ніж США були з часів Другої світової війни. Але деталі більш складні. Він обіцяє розширення армії, обіцяє захистити витрати Пентагону від заходів жорсткої економії і пропонує новий щит протиракетної оборони - стару ідею часів Рейгана часів холодної війни. Трамп наполягає на тому, що він може припинити війну Росії в Україні та війну між Ізраїлем і ХАМАСом, не пояснюючи, як саме. Трамп підсумовує свій підхід ще однією фразою Рейгана: "Мир через силу". Але він залишається критично налаштованим щодо НАТО і вищого військового керівництва США. "Я не вважаю їх лідерами", - сказав Трамп про чиновників Пентагону, яких американці “бачать по телевізору”. Він неодноразово вихваляв авторитарних лідерів, таких як угорський Віктор Орбан і російський Володимир Путін.

Експерти відзначають, що реалізація багатьох з цих ініціатив зіткнеться зі значними перешкодами. Частина пропозицій потребуватиме змін до Конституції, інші майже напевно призведуть до тривалих судових процесів. Крім того, успіх реформ значною мірою залежатиме від розстановки сил у Конгресі та підтримки з боку республіканської партії.

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