"Радіо Свобода" подало до суду на адміністрацію Трампа через зупинення фінансування

"Радіо Свобода" подало позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа, звинувачую його у припиненні фінансування мовника.

Про це пише The Hill.

У позові стверджується, що це рішення порушує свободу слова та незалежність медіа. "Радіо Свобода" є незалежною медіаорганізацією, яка отримує фінансування від Конгресу США для забезпечення об'єктивного інформування в країнах з обмеженою свободою преси.​

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) контролює фінансування "Радіо Свободи". Нещодавно фінансування було припинено, що, за словами представників ЗМІ, є політично мотивованим рішенням, спрямованим на обмеження незалежності мовника.​

"Радіо Свобода" звернулася до суду з вимогою відновити фінансування та гарантувати незалежність медіа від політичного втручання. Цей позов підкреслює важливість свободи слова та незалежності медіа в демократичному суспільстві.

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Нагадаємо, що раніше Трамп зробив "подарунок" для Москви та Пекіна: США припиняє фінансування "Радіо Свобода".

Сполучені Штати заснували "Радіо Свобода" 1953 року для інформаційної боротьби з Радянським Союзом. Відтоді вона транслювала нецензуровані новини, музику, навіть літературу у країнах, де свобода слова перебувала під загрозою.

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