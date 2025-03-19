Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Радіо Свобода" подало до суду на адміністрацію Трампа через зупинення фінансування

"Радіо Свобода" подало до суду на адміністрацію Трампа через зупинення фінансування

"Радіо Свобода" звернулася до суду з вимогою відновити фінансування / Фото: Unsplash

"Радіо Свобода" працювало понад 70 років.

"Радіо Свобода" подало позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа, звинувачую його у припиненні фінансування мовника.

Про це пише The Hill

У позові стверджується, що це рішення порушує свободу слова та незалежність медіа. "Радіо Свобода" є незалежною медіаорганізацією, яка отримує фінансування від Конгресу США для забезпечення об'єктивного інформування в країнах з обмеженою свободою преси.​

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) контролює фінансування "Радіо Свободи". Нещодавно фінансування було припинено, що, за словами представників ЗМІ, є політично мотивованим рішенням, спрямованим на обмеження незалежності мовника.​

"Радіо Свобода" звернулася до суду з вимогою відновити фінансування та гарантувати незалежність медіа від політичного втручання. Цей позов підкреслює важливість свободи слова та незалежності медіа в демократичному суспільстві.

Нагадаємо, що раніше Трамп зробив "подарунок" для Москви та Пекіна: США припиняє фінансування "Радіо Свобода"

Сполучені Штати заснували "Радіо Свобода" 1953 року для інформаційної боротьби з Радянським Союзом. Відтоді вона транслювала нецензуровані новини, музику, навіть літературу у країнах, де свобода слова перебувала під загрозою.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація