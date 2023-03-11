Радник Байдена обговорив із президенткою Грузії скандальний законопроєкт про "іноагентів"

Радник президента США обговорив з лідеркою Грузії скандальний законопроєкт про "іноагентів", який спричинив масові протести у Тбілісі.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в п’ятницю, 10 березня, зустрівся із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі та обговорив протести у країні.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Зазначається, що сторони обговорили останні події в Грузії та підкреслили спільний інтерес їхніх країн до євроатлантичної інтеграції Грузії. Салліван та Зурабішвілі обг оворили підтримку єдиного та інклюзивного підходу до досягнення реформ, необхідних для отримання Грузією статусу кандидата на члени в ЄС.

Також радник Байдена й президентка Грузії обговорили скандальний законопроєкт грузинської влади про "іноагентів", "що може перешкодити важливій роботі сотень грузинських громадських організацій", і привітали нещодавнє рішення уряду відкликати відповідний законопроєкт.

Крім того, сторони обговорили необхідність гарантувати, щоб Росія продовжувала відчувати весь економічний тиск санкцій, експортного контролю та інших економічних обмежень, запроваджених США та коаліцією з понад 30 союзників і партнерів.

Протести у Грузії

7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт про "іноземних агентів", який фактично наслідує аналогічний російський закон і суперечить проєвропейському прагненню грузинів. Внаслідок цього у Тбілісі люди вийшли на масовий протест.

На вулицях столиці Грузії з'явилося понад 15 тисяч людей. До мітингувальників застосували водомети. У деяких місцях демонстранти збудували барикади з лавок та сміттєвих баків.

Крім того, під час протестів люди приносили з собою прапори України, слухали українські пісні та скандували "Слава Україні!".

Згодом парламентська більшість партії "Грузинська мрія" пішла на поступки і відкликала вже ухвалений у першому читанні проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу".

Однак це не зупинило грузинів. Мітингувальники знову зібралися на протести, аби досягти "гарантованого прозахідного курсу" Грузії.

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