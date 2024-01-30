Радник Байдена обговорив з головою МЗС Китаю російську агресію проти України

Сторони провели конструктивні дискусії з глобальних та регіональних питань.

Радник президента Сполучених Штатів з питань нацбезпеки Джейк Салліван провів переговори з головою МЗС Китаю Ван Ї стосовно питань, повʼязаних з війною Росії проти України.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

У повідомленні вказується, що сторони провели конструктивні дискусії з глобальних та регіональних питань, у тому числі щодо війни Росії проти України.

Крім того, представники США та Китаю обговорили питання Близького Сходу, КНДР, Південнокитайського моря та М'янми.

Кірбі заявив, що обговорювалися також відновлення комунікацій між військовими Китаю й США, виклики штучного інтелекту та боротьба з незаконним наркотрафіком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагається "розкачати" ситуацію всередині США, щоб зірвати допомогу України.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна запросила Сі Цзіньпіна на мирний саміт щодо війни з РФ.

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