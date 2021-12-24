Радник Байдена обговорив з Єрмаком нарощування військ РФ на кордоні з Україною: подробиці

Радник Байдена обговорив з Єрмаком нарощування військ РФ на кордоні з Україною: подробиці

Помічник Байдена підкреслив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

Радник лідера США із національної безпеки Джейк Салліван у четвер, 23 грудня, провів перемовини із очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Вони обговорили свої загальні побоювання та загальний підхід щодо нарощування військової могутності Росії біля кордону з Україною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розмови Салліван привітав заяву ОБСЄ від 22 грудня щодо "твердої рішучості українських урядових сил і очолюваних Росією сил на сході України" повністю дотримуватися режиму припинення вогню.

Окрім того, помічник Байдена підкреслив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

Нагадаємо, що станом на 23 грудня вздовж наших кордонів перебувають 52 батальйонно-тактичні групи РФ. Раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван провів телефонні переговори з помічником Путіна Юрієм Ушаковим.

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