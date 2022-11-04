Радник Байдена прибув до Києва: з ким зустрівся і про що говорили

Саллівана поінформували про ситуацію на фронті та ракетні атаки Росії по інфраструктурі України.

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 4 листопада перебував з візитом у Києві, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та головою ОП Андрієм Єрмаком.

Про це повідомляє Bloomberg та пресслужба президента України.

За інформацією видання, Салліван поділився подробицями щодо нового пакету допомоги США у сфері безпеки. Також повідомляється, що Зеленський закликав союзників постачати додаткові системи ППО та досконаліше озброєння.

Водночас в Офісі президента України повідомили, що Єрмак і Салліван провели зустріч у форматі тет-а-тет. Сторони обговорили всі актуальні питання співпраці України та США і продовження підтримки у війні з Росією.

Також відбулася зустріч у розширеному форматі, в якій, зокрема, взяли участь заступники Єрмака, очільник ГУР Кирило Буданов, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міністр енергетики Герман Галущенко, голова Фонду держмайна Рустем Умеров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Радника Президента США ознайомили з оперативною ситуацією на фронті, ключовими потребами української армії, зокрема щодо захисту повітряного простору.

Джейка Саллівана поінформували про наслідки російських ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України", – йдеться в повідомленні ОП.

Під час зустрічі обговорили також питання результатів і перспектив роботи зернової угоди.

Нагадаємо, США 4 листопада оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 400 млн дол. До нього увійшли ППО Hawk, відремонтовані чеські танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатерів та 1100 безпілотників Phoenix Ghost.

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