Радник Байдена просив Офіс Зеленського "обережніше" коментувати інцидент з ракетою у Польщі – CNN

За інформацією видання, після падіння ракети президент Зеленський безуспішно намагався зателефонувати до Байдена.

Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван нібито телефонував до Офісу президента після заяви Володимира Зеленського про те, що у Польщі впала російська ракета.

Про це пише CNN з посиланням на власні джерела.

Після отримання інформації про те, що ймовірно, російські ракети впали на територію Польщі, весь світ завмер у напруженні.

Джо Байден був першим, хто трохи зняв напругу, сказавши журналістам, що за початковою інформацією ракета була запущена не з території РФ.

За словами журналістів, полегшення серед офіційних осіб США було відчутним. Всупереч їхнім найгіршим побоюванням, попередні дані розвідки припустили, що Росія не навмисно атакувала Польщу. Але для Байдена та його радників цей епізод все ще являв собою ситуацію, якої вони довго боялися: ненавмисний удар на території НАТО внаслідок атак по Україні, наслідки якого залишалися невизначеними.

У виданні стверджують, що радники Байдена закликали до спокою та терпіння, в тому числі українських посадовців.

Приблизно через годину після того, як стало відомо про інцидент, Володимир Зеленський заявив, що "у Польщі впала російська ракета", назвавши це "дуже значною ескалацією" з боку Москви, яка вимагає відповіді.

Після цього радник Байдена Салліван нібито швидко зателефонував до Офісу Зеленського і закликав уважніше ставитися до того, як говорити про інцидент. Байден і Зеленський не розмовляли у вівторок ввечері, незважаючи на прохання українського президента організувати дзвінок, повідомило джерело CNN.

"Тріщина у відносинах"

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На думку журналістів видання, цей інцидент створив деякі тріщини в альянсі Заходу з Україною.

Байден і Дуда публічно натякали, що ракета, схоже, походить від української системи протиповітряної оборони. Це твердження Зеленський категорично заперечує, що розчарувало польських чиновників, кажуть джерела CNN.

Що відомо про падіння ракети у Польщі

Нагадаємо, що ввечері, 15 листопада, російська ракета впала у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводові. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Спочатку в заяві польського МЗС йшлося, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Згодом президент країни Анджей Дуда на брифінгу заявив, що немає чітких доказів того, хто запустив ракету.

Британська газета The Guardian зауважила, що США і Росія нібито окремо одне від одного погодили те, що падіння ракет у Польщі начебто було спричинене роботою української ППО.

Проте держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив, що "Україна має право захищати себе" від атак Росії. Кацлер Нмеччини Олаф Шольц і прем'єр Нідерландів Марк Рютте погодилися з цією думкою, заявивши, що ракета не впала б у Польщі, якби не російські обстріли по Україні.

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