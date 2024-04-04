Радник Байдена вірить у ядерний удар по США, якщо дати Україні забагато зброї – республіканець Маккол

На запитання, чи обережніший Джейк Салліван за президента Байдена в питанні України, він сказав, що "вони такі собі однодумці".

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що РФ може застосувати ядерну зброю, зокрема для удару по США, якщо Вашингтон надасть Україні забагато зброї.

Про це заявив член Палати представників, республіканець Майкл Маккол в інтерв'ю Puck.

Майкл Маккол / Фото: Associated Press

"Джейк – він надто обережний. Він дуже боязкий. І він погодився на цю думку, що якщо ми (США) дамо їм (Україні) занадто багато, то Росія використає проти нас тактичну ядерну зброю. Ну, більшість даних розвідки, які я бачив, полягають у тому, що вони (росіяни) не збираються цього робити. Тому що це змінило б правила гри для всіх", – каже Маккол.

На запитання, чи обережніший Джейк Салліван за президента Байдена в питанні України, він сказав, що "вони такі собі однодумці".

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"Але я просто думаю, що він (Салліван) був надто боязким, надто обережним. І все занадто провокативно. Але найбожевільніше те, що все, про що він хвилювався, вже узгоджено, ми це надаємо (Україні). Просто цього замало й запізно", – зауважив республіканець.

За його інформацією, держсекретар США Ентоні Блінкен був прихильником додаткової військової допомоги Україні, зокрема підтримав ініціативу Польщі надати України МІГи.

Раніше Майкл Маккол заявив, що після великодніх канікул спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон має намір винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні.

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