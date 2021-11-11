Радник Байдена з нацбезпеки зустрівся із Кулебою та Єрмаком у Вашингтоні: про що говорили

Радник Байдена з нацбезпеки зустрівся із Кулебою та Єрмаком у Вашингтоні: про що говорили

Салліван підкреслив "непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України".

Радник американського лідера із національної безпеки Джейк Салліван в середу, 10 листопада, зустрівся у Вашингтоні з очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Білого дому.

Зазначається, що співрозмовники обговорили досягнутий прогрес щодо двосторонніх пріоритетів, визначених Байденом та Зеленським у їхній спільній заяві від 1 вересня.

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"Обидві сторони привітали поновлення роботи двосторонньої Комісії зі стратегічного партнерства 10 листопада, а також співробітництво в галузі енергетичної безпеки, реформ управління та боротьби з корупцією", - йдеться у матеріалі.

Водночас Салліван підкреслив "непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України".

"Він привітав прихильність України до врегулювання конфлікту на Донбасі, підкресливши рішучу підтримку цих зусиль з боку США", - вказали у Білому домі.

Як повідомлялося, під час зустрічі у Вашингтоні Дмитро Кулеба та американський державний секретар Ентоні Блінкен підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства, яка визначає порядок денний у стосунках між Україною та США на наступні 10 років.

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