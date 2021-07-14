Радник голови Офісу президента Подоляк прокоментував звільнення Авакова

Арсен Аваков написав відповідну заяву про звільнення і подякував команді за роботу.

13 липня голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Аваков написав відповідну заяву про звільнення і подякував команді за роботу. Очікується, що відставку міністра внутрішніх справ Верховна Рада має розглянути в четверг, 15 липня. Президент України Володимир Зеленський запропонував на посаду очільника МВС Дениса Монастирського.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував цю подію.

За його словами, "Аваков завжди сильно вибивався з числа типових метушливих представників української політики, серед яких занадто багато продаються":

"На відміну від всіх цих зграйних суб'єктів, які вміло нишпорять в пошуках чергового господаря з великою олігархічною кишенею, Арсен Борисович - дійсно політичний важковаговик. Він прекрасно розуміє, що таке держава; що таке велика політика і чому після революцій обов'язково потрібно вибудовувати чіткі правила і систему взаємовідносин. І чому ритуальними клацанням пальців реформи не рухаються. Він працював. Багато. Часто брав на себе відповідальність, яку повинні були брати інші. Часто брав на себе провину за незроблене або зроблене неправильно, тому що юна держава нерідко помилялися. Але головне, в ключові моменти, коли потрібно було зробити правильний вибір, Аваков робив саме цей вибір", - зазначив Михайло Подоляк.

Спікер акцентував, що без сумнівів, "зовсім скоро ми з подивом зрозуміємо, що саме Арсен Аваков виявиться єдиним, хто збереже справжню повагу суспільства, з усіх тих, хто прийшов до влади в 2014 році":

"Авакову точно не знадобиться нагадувати про себе постійним миготінням на олігархічних телеканалах. На відміну від цих вчорашніх карликів, Авакову достатньо свого прізвища, репутації і власної історії", - зазначив радник голови ОП.

Далі спікер перерахував факти, які на його думку є вагомими та безперечними:

Добровільні батальйони і реальна участь в захисті країни після початку війни;

Харків, "який український і який не злився" навесні 2014 року, тому що вистачило особистої волі;

Саме Аваков виявляв принциповість тоді, як у відомої "чесної людини" Петра Олексійовича зашкалювала кількість схематозів в крові. Це було дуже цінно для нашого суспільства, адже "зберегло можливість залишитися вільними і не впасти в мракобісся".

"І так, у нас ніколи не було дефіциту рад - як реформувати поліцію і взагалі систему МВС. Чого в цих радах завжди не вистачало, так це розуміння простої речі: для залучення десятків і навіть сотень тисяч людей в систему МВС суспільство має бути готовим вкладати в цю систему набагато більше ресурсів, ніж може дозволити сьогодні національна економіка. Дуже важко зберігати керованість системи тоді, коли країну лихоманить і коли йде ломка традиційних силових форматів. Авакову вдалося все це утримати в своїх руках. Ні, сьогодні, по закінченню цих важких 7 років, нам все здається простим. Але, щоб будувати велетенські фортеці, хтось повинен носити дрібні камінчики. І не помічати колоди у власних очах - улюблена традиція наших "активних співаків справедливості". Але смітинку в чужому оці вони обов'язково розрекламують істерично. А так - спасибі, АБ", - підсумував Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 13 липня голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський запропонував на посаду очільника МВС Дениса Монастирського. Аваков запам'ятався за 7,5 року на посаді. Арсен Аваков є досвідченим "старожилом" української політики, і в його біографії є багато яскравих моментів.

Новини України: Арсен Аваков оприлюднив заяву на звільнення Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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