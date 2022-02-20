Радник керівника ОП Микола Безубенко нагадав про реальну ціну ядерної зброї, від якої відмовилась Україна

Радник керівника офісу президента України, Микола Беззубенко, коментуючи виступ Володимира Зеленського на безпековій конференції в Мюнхені нагадав про ціну зробленої українцями ядерної зброї, від якої Україна відмовилась:

«За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Ціна ядерної зброї, зробленої руками українців, варта не лише домовленого захисту їхнього життя, а й безпеки енергетичної, підтримки трансформацій в нашій країні, створення тла її стійкості й відновлення», - зазначив Беззубенко.

На думку Беззубенка, президент має повне право говорити рішуче і відверто, закликаючи світ реагувати не тільки де-юре, але і по совісті:

«Хтось уже говорить про незважену тональність виступу Президента. Можливо це й не схоже на замирювальний тон, але нестерпний біль за кожне втрачене життя, очі матерів загиблих, обумовлюють ще й не таку риторику. Підтримую Президента і в рішучості, і в праві говорити правду – чесно й відверто. Українці здатні не лише боронити, ми вміємо будувати, працювати творчо, важко й по совісті. Діяти по совісті Президент закликав і весь світ!», - підсумував Беззубенко.

Як відомо, під час свого виступу на щорічній конференції з безпеки в Мюнхені президент України Володимир Зеленський закликав держав-підписантів Будапештського меморандуму дотримуватись взятих на себе зобов’язань і забезпечити гарантії безпеки та територіальної цілісності України.