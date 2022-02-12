Радник президента США та заступник голови Європейської комісії обговорили санкції проти Росії: подробиці

Сторони скоординували деталі потенційної трансатлантичної відповіді, включаючи як фінансові санкції, так і контроль над експортом.

Радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван у телефонній бесіді з головою апарату голови Європейської комісії Бйорном Зайбертом обговорив питання підготовки до запровадження санкцій проти Росії на випадок ескалації ситуації навколо України.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на Білий дім.

"Сторони скоординували деталі потенційної трансатлантичної відповіді, включаючи як фінансові санкції, так і контроль над експортом, які можуть бути запроваджені спільно Сполученими Штатами, Європейським союзом та іншими партнерами та союзниками", — йдеться у повідомленні.

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У ньому наголошується, що чиновники також домовилися продовжити тісне партнерство між Сполученими Штатами та Європейським Союзом щодо широкого кола питань, включаючи енергетичну безпеку.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що пакет важких для РФ санкцій уже готовий.

Додамо, що Британія схвалила найжорсткіші санкції проти Росії. Вони будуть запроваджені у разі нападу РФ на Україну.

Тим часом у Сенаті США зайшло в глухий кут обговорення законопроєкту про санкції щодо Росії у разі її вторгнення в Україну. Законопроєкт завис через те, що в Сенаті не можуть домовитися про вторинні санкції щодо російських банків та "Північного потоку-2". Не виключено, що відповідний процес знову запустять.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що ЄС готує "значний і всеосяжний" пакет санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну — від закриття доступу до іноземного капіталу до введення контролю на експорт особливо важливих товарів.

Велика Британія ухвалила закон про посилення санкцій проти Росії | Новини світу