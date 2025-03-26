Радник Трампа спробував виправдатися за інцидент із журналістом у закритому чаті

Волтц виправдовується за скандал із журналістом The Atlantic, який потрапив до закритого чату Signal. Але його версія викликає запитання.

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц узяв на себе відповідальність за те, що головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг потрапив до закритого чату, водночас припустив, що журналіст спланував це.

Про це Волтц висловився у ефірі телеканалу FoxNews.

Телеведуча поцікавилася, як номер журналіста опинився у закритому чаті Signal. І ось, як радник з нацбезпеки спробував це пояснити.

"У тебе колись було таке, що в контактах відображається чиєсь ім’я, але з іншим номером? Так? У тебе номер однієї людини записаний під контактом іншої", – відповів Волтц.

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За його словами, Голдберг якимось чином міг замінити контакт із позначкою "JG" на власний номер, щоб отримати доступ до групового чату в Signal. Однак Волтц не озвучив чітких пояснень щодо помилки, натомість взявся наголошувати на "поганій репутації" журналіста.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заперечила, що у чаті обговорювалися секретні матеріали, спростувавши чутки про витік "військових планів". Вона також заявила, що Білий дім з'ясовує, як номер Голдберга випадково потрапив до повідомлень.