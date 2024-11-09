Радник Трампа заявив, що Україна має забути про Крим і думати про мир: у Зеленського відповіли

Це Росію треба змусити чути, що мир потрібен і що мир має бути надійним, зазначив Дмитро Литвин.

Старший радник новообраного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що Україні варто відмовитися від намірів повернути Крим і зосередитися на досягненні миру. Цю заяву прокоментував радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин.

Про це пише ВВС-Україна.

"Проблема в тому, що це Путін хоче більше війни, більше смертей і більше захопленої землі, а не Україна.... Україна пропонує мир ще від 2022 року – є цілком реалістичні пропозиції. І це Росію треба змусити чути, що мир потрібен і що мир має бути надійним, щоб просто не було чергового повторення російських ударів", – заявив ВВС радник президента Зеленського.

Литвин нагадав, що в Україні "щодобово тривають російські удари іранських "шахедів" по цивільній інфраструктурі, по звичайних будинках, щодня ракетні удари".

"Тепер вже і Північна Корея дала Путіну своїх солдатів для більшої війни проти України. Зараз у жовтні Путін витрачає найбільше своїх людей в штурмах на фронті. Про що це свідчить? Очевидно, що він хоче воювати далі", – резюмував радник президента.

Нагадаємо, в МЗС України повідомили, що вже готується зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Прогнози щодо війни взимку, блокади Криму, боїв на Курщині та ударів по Росії

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