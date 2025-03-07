Радник Трампа зробив нову заяву про припинення війни в Україні

Зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії наступного тижня повинна забезпечити припинення вогню і рух до миру.

Про це в п’ятницю, 7 березня, заявив радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц під час виступу Дональда Трампа в Овальному кабінеті.

Американський президент попросив свого радника пояснити журналістам, що зараз відбувається в питанні російсько-української війни. Той відповів, що позиція Білого дому незмінна: обидві сторони повинні припинити вогонь та сісти за стіл переговорів

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“Обидва лідери [Володимир Зеленський та Володимир Путін] самі визнавали, що президент Трамп може зупинити війну. У нас була попередня взаємодія з росіянами. Україна мала чудову можливість пов'язати наші економіки шляхом укладання угоди про рідкісноземельні метали, але, на жаль, все пішло не так добре, але ми думаємо, що все виправимо", – відповів Волтц.

Він наголосив, що Вашингтон сподівається "повернути все на свої місця" на зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії наступного тижня.

За словами Волтца, з американського боку участь візьмуть він сам та держсекретар Марко Рубіо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив свій візит до Саудівської Аравії в понеділок, 10 березня, та анонсував українсько-американські переговори, які розпочнуться там пізніше.

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