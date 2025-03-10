У Зеленського заявили, що Україна не згодна на перемир'я з РФ на суходолі: яка причина

В Офісі Президента пояснили, чому Україна не погодиться на перемир’я на суходолі.

Україна готова до припинення вогню в небі та морі, однак не погодиться на перемир'я на землі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Сергій Лещенко.

"Трамп каже: чи є план припинення вогню? Ми відповідаємо, що в нас є план припинення вогню. Пропонуємо припинити вогонь з неба. Йдеться про дрони, ракети, балістику. А також пропонуємо припинити вогонь на морі. Також пропонуємо енергетику не атакувати. Хочете перемир'я? Ми готові. Але не перемир'я на суходолі, де Путін візьме паузу на кілька місяців, щоб підлікувати своїх поранених, десь набрати серед знедолених народів РФ ще кілька десятків тисяч рабів, які підуть штурмувати посадки. Набрати ще з Північної Кореї чи в іншій країні-сателіті ще піхоту, щоб поновити цю війну", – вважає Лещенко.

За його словами, 70% уражень ЗСУ відбувається за допомогою дронів. Тому тут допомога США критична, але не настільки, щоб зупинити бойові дії на тих умовах, які нав'язують Україні, каже Лещенко.

"Ми готові на перемир'я, але це це мають бути наші умови... Ми ініціативу не відкидаємо, але висуваємо власні ініціативи. Дуже важливо, що наша влада не відмовляється від пропозицій, але й не погоджується на невигідні для України умови. На кожну західну ініціативу, є наша ініціатива", – підсумував радник Єрмака.

Раніше видання Financial Times повідомило, що Україна може піти на часткове припинення вогню з Росією, аби відновити обмін розвідувальними даними та військову допомогу

Нагадаємо, що 2021 року дружина Сергія Лещенка Анастасія Топольська, яка відома під псевдонімом Dj Nastia виступила у московському клубі під назвою Mutabor. 2022 року стало відомо, що пара розлучилася.

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