Як змусити Путіна домовитися: у команді Трампа не можуть дійти згоди

Частина адміністрації виступає за скорочення фінансової та військової допомоги Україні, що, на думку критиків, фактично означатиме її роззброєння та капітуляцію перед Росією.

У команді президента США Дональда Трампа немає єдності щодо того, як змусити Росію піти на переговори щодо України. Одні радники пропонують використати економічний тиск і санкції, тоді як інші вважають, що скорочення допомоги Києву може підштовхнути до швидкого завершення війни.

Про це пише NBC News.

За словами джерел, радник із національної безпеки Майк Вальц та спецпредставник з України Кіт Келлог наполягають на посиленні американського впливу, щоб змусити Путіна піти у відставку. Водночас частина адміністрації виступає за скорочення фінансової та військової допомоги Україні, що, на думку критиків, фактично означатиме її роззброєння та капітуляцію перед Росією.

Віцепрезидент Джей Ді Венс раніше відкрито висловлював скептицизм щодо підтримки Києва:

"Навіщо витрачати 130 мільярдів доларів на Україну, коли ми навіть не можемо сплатити свої рахунки вдома?"

Після вступу на посаду Трамп окреслив кілька варіантів тиску на Росію. Він пригрозив запровадити нові мита, санкції та податки на імпорт російських товарів, якщо Путін не піде на переговори. Проте цей підхід має обмежений вплив, адже після 2022 року торгівля між США та РФ значно скоротилася: за минулий рік імпорт російських товарів до США склав лише 2,9 млрд доларів проти 30 млрд у 2021 році.

"Це повний відволікаючий маневр", – заявив колишній співробітник служби нацбезпеки адміністрації Байдена, зазначаючи, що США майже повністю відключили свою економіку від російської.

Ще один варіант – використання заморожених активів Росії на суму 300 мільярдів доларів, що зберігаються у європейських та американських банках. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що ці кошти можуть піти на постачання зброї та фінансування українського уряду:

"Трамп міг би чинити тиск на європейців, щоб вони конфіскували ці резерви і перевели їх на рахунок українців", – заявив Тейлор.

Попри побоювання щодо можливої зміни курсу США, деякі офіційні особи вважають, що Трамп розуміє необхідність більшого тиску на Росію.

"Я думаю, він почав розуміти, наскільки складно вирішити цю проблему, і що Росія не буде конструктивною, якщо ми не чинитимемо більше тиску", – заявив американський чиновник, який займається питаннями України та Росії.

Нагадаємо, стратегію президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні представлять на Мюнхенській конференції з безпеки, що відбудеться 14-16 лютого.