Радники Трампа представили "план припинення війни": у Путіна відреагували

Пєсков також не припиняє говорити про те, мовляв, Москва хоче переговорів.

В адміністрації диктатора РФ Володимира Путіна відреагували на план припинення війни Росії в Україні у разі його перемоги на президентських виборах.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пише Reuters.

Зазначається, речник кремлівського "фюрера" заявив, що можливий план радників Трампа за наведенням Києва до мирних переговорів "повинен враховувати ситуацію на фронті".

"Цінність будь-якого плану полягає в нюансах і врахуванні реального стану справ на місці. Ми не знаємо, про який план йдеться, і що в ньому викладено. Для того, щоб оцінити план, ми повинні спочатку з ним ознайомитися", - висловився він.

Окрім того, Пєсков наголосив, нібито "Росія була і залишається відкритою для переговорів". Він обурився тим, що, з його слів, останні пропозиції Путіна щодо миру не були сприйняті ні Заходом, ні Україною.

"Ви знаєте, що нещодавно Путін виступив з мирною ініціативою, яка, на жаль, не була прийнята ні Заходом, ні самими українцями", - каже Пєсков.

"План припинення війни" в Україні від Трампа

Два ключових радника Дональда Трампа представили "план припинення війни" Росії в Україні у разі його перемоги на президентських виборах. Зазначається, Київ отримає більше американської зброї лише, якщо погодиться на мирні перемовини.

"Ця пропозиція ознаменує різку зміну позиції США щодо війни та наштовхнеться на спротив з боку європейських союзників і всередині Республіканської партії Трампа", - наголосив речник Трампа Стівен Ченг.

Знову за своє: Трамп заявив, що "закінчить війну" РФ проти України

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