У Трампа передумали та сказали, за скільки часу хочуть закінчити війну в Україні – Reuters

Радники Дональда Трампа тихо відмовляються від його передвиборної обіцянки припинити війну першого дня перебування на посаді.

Радники новообраного президента США Дональда Трампа тепер визнають, що для вирішення питання війни в Україні знадобляться місяці або навіть більше. Це чітка перевірка реальністю найбільшої зовнішньополітичної обіцянки Трампа – укласти мирну угоду першого ж дня перебування у Білому домі.

Про це повідомляє Reuters.

Двоє соратників Трампа, які обговорювали з ним війну в Україні, сказали, що розглядають місячний графік вирішення конфлікту. Вони пояснили обіцянки політика про завершення війни першого дня як поєднання висловлювань кампанії з недостатньою оцінкою вирішення конфлікту та часу, необхідного для комплектування нової адміністрації.

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Такі оцінки узгоджуються із заявами майбутнього представника президента США у Росії та Україні Кіта Келлога. Той раніше сказав, що хотів би знайти "розв’язання" війни протягом 100 днів.

Проте навіть озвучений Келлогом подовжений кінцевий термін був "надто оптимістичним", вважає експосол США в Україні Джон Гербст.

"Щоб це спрацювало, Трамп повинен переконати Путіна, що непоступливість має негативні сторони", – сказав Гербст.

Автори статті звернули увагу, що за останні місяці Росія досягла значних успіхів на полі бою. Багато аналітиків стверджують, що у Путіна є стимул гальмувати мирну угоду, допоки він намагається отримати контроль над більшою частиною української території.

Гербст нагадав коментарі посла Росії в ООН Василя Небензі цього місяця. Той сказав, що мирні плани, висунуті радниками Трампа, "не становлять інтересу".

Повідомляється, що хоча точні контури мирного плану Трампа все ще обговорюються, радники політика загалом підтримують зняття можливості членства України в НАТО, принаймні в осяжному майбутньому, і заморожування поточних ліній фронту.

Більшість радників новообраного президента США також виступають за надання Україні матеріальних гарантій безпеки, як-от створення демілітаризованої зони, патрулюваної європейськими військами.

"Поки що спроби команди Трампа припинити війну відбувалися уривчасто, підкреслюючи ступінь, до якого передвиборні обіцянки можуть зіткнутися з реальністю складних дипломатичних переговорів", – вказано у публікації.

Нагадаємо, напередодні майбутній радник з національної безпеки в адміністрації Трампа Майк Волтц уникнув прямої відповіді на запитання про реалістичні часові межі для припинення вогню в Україні.

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