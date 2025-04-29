Радник Трампа назвав Україну "однією з найкорумпованіших країн світу"

Радник Трампа Майкл Волтц / © Associated Press

Реклама

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц назвав Україну «однією з найкорумпованіших країн світу».

Про це Волтц сказав в етері FOX News.

«Ну я скажу, що Україна була і є однією з найкорумпованіших країн світу. Ми завжди повинні охороняти гроші платників податків, а вони йшли мільярдами. І я не пам’ятаю, щоб я сидів у Конгресі», — зазначив він.

Реклама

За словами Майкла Волтца, попередня адміністрація здійснювала весь необхідний нагляд за цим процесом, тож тепер адміністрація Трампа повинна пильно стежити за цим.

«Але, по-друге, так, він був у стані війни, але ми повинні знайти можливості, щоб закінчити війну. І можна було б просто подумати замість того, щоб намагатися виправляти президента, Сполучені Штати і віцепрезидента в Овальному кабінеті, коли він був запрошений туди на першу зустріч, і міг би сидіти пліч-о-пліч з президентом, підписуючи угоду про корисні копалини, яка зв’язала б наші економіки в осяжному майбутньому», — наголосив він.

Зустріч президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Волтц назвав «історичною втраченою можливістю».

«Ви хочете поговорити про гарантії безпеки? Це було б феноменально. Я думаю, що це була історична і втрачена можливість», — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що чиновники в Україні та Європі побоюються, що президент США Дональд Трамп перебуває на межі виходу з переговорного процесу щодо війни.