"Радянська тактика": політолог пояснив, чому Росія затягувала переговори зі США

Російські перемовники навмисно затягували переговори з американцями. Для цього делегація РФ використовувала методи дипломатичного виснаження, які свого часу активно застосовували в СРСР.

Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович у коментарі для "РБК-Україна".

"Туди відправили двох, я б навіть сказав, неорадянських людей, які є вихованцями ще тієї радянської школи – один дипломатичної, інший з КДБ-ФСБ. Вони поїхали туди з метою сидіти, затягувати цей час, чіплятися до кожної коми, до кожного речення і намагатися втомити американців, щоб ті махнули рукою і погодилися на те, що росіяни пропонують", – зазначив політолог.

Він пояснив, що це не нова тактика. Вона нагадує "радянський стиль" ведення переговорів, який використовував, зокрема, радянський дипломат Андрій Громико.

"Вибачте, задовбували з ранку до ночі, говорили по різних темах, робили перерви, пили каву і знову продовжували. І от така сама історія була й тут [у Саудівській Аравії – ред.], скоріш за все", – припустив експерт.

Політолог також застеріг, що перенесення фокуса перемовин на Чорне море може становити певну загрозу для України.

"Ця ситуація містить певну небезпеку для нас. Ми повинні бути готовими до того, що ті ж Сполучені Штати просуватимуть певні тези, які, можливо, не дуже Україні сподобаються. Перемир'я в Чорному морі, з огляду на той розклад, який ми маємо, зараз вигідніше Росії, ніж Україні", – зауважив Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, на думку британського фінансиста, на переговорах Росія рятує свої нафтопереробні заводи від ударів України, і водночас зберігає можливість тероризувати українців.

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