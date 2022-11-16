Ракета не впала б у Польщі, якби не російські обстріли по Україні - прем'єр Нідерландів

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, ракета не прилетіла б на територію Польщі, аби агресорка Росія не запускала їх по українських містах.

Таку думку він висловив у своєму Twitter.

"Зрозуміло одне: цього не сталося б без жахливих ракетних ударів Росії по Україні", - сказав Рютте на саміті G20 під час обговорення вчорашнього інциденту в Польщі.

Він запевнив, що західний світ продовжує підтримувати Україну від російської агресії.

Падіння ракети у Польщі

15 листопада на території сусідньої Польщі у селі Пшеводуві, що за шість кілометрів від українського кордону впала ракета. Внаслідок падіння ракети загинули двоє людей.

Польський президент Анджей Дуда заявив, що інцидент не був нападом на країну. Мовляв, швидше за все, це був "нещасний випадок".

Тим часом The Guardian пише, що США і Росія, нібито, окремо одне від одного погодили те, що падіння ракет начебто було спричинене роботою української ППО. До слова, у Москві переконують, що буцімто це "є свідомою провокацією з метою ескалації ситуації".

До слова, літак НАТО, що пролітав у вівторок над повітряним простором Польщі, відстежив ракету, що впала в країні. Втім, хто саме і звідки запустив ракету, представник Альянсу не повідомив.

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