Ракета РФ залетіла до Польщі: МЗС викликає російського посла

Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Cергія Андрєєва через те, що зранку 24 березня ракета окупаційної армії РФ перетнула кордон країни.

Про це повідомив в ефірі Polsat News заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна.

Представник міністерства наголосив, що вже втретє російська ракета порушує повітряний простір Польщі. Саме тому дипломата РФ викликали для дачі пояснень.

"У зв’язку з цим міністр Радослав Сікорський викличе для дачі пояснень посла Російської Федерації. Від цих пояснень та інформації залежать наші подальші дії", - наголосив Шейна.

За його словами, виклик посла відбудеться у неділю чи понеділок у відповідності до дипломатичного протоколу.

Як повідомлялося, МЗС Польщі відреагували на інцидент з російською ракетою. Варшава вимагатиме від РФ пояснень з порушенням повітряного простору країни.

Нагадаємо, що під час масованого удару по Україні 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі. Об'єкт увійшов до повітряного простору в районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і залишався там 39 секунд. Сталося це 24 березня о 4:23.

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