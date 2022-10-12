Ракетні удари по Україні: у США масовані атаки РФ назвали "ознаками слабкості та розпачу"

У Держдепі Сполучених Штатів назвали масовані ракетні удари по Україні 10-11 жовтня "ознаками слабкості та розпачу". У відомстві наголошують, що метою ворожих атак було знищення електричних мереж, опалювальної та енергетичної інфраструктури.

Про це під час брифінгу заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Ми завжди говорили, що це жорстока агресивна війна, і ці удари, схоже, свідчать про те, що їхній сенс у жорстокості і лише жорстокості. Атаки Кремля були жорстокими та абсолютно невиправданими, але вони також є ознаками слабкості та розпачу", - наголосив Прайс.

За словами Прайса, цій війні є лише один агресор - це Російська Федерація.

"Лише Росія роздмухує цю війну у пошуках вигоди та амбіцій, залишаючи за собою смерть, руйнування, злодіяння та розтоптане майбутнє незліченної множини людей. Є одна людина, яка може зупинити цю війну зараз і вивести російські війська, і це, звісно, Володимир Путін", - зауважив представник Держдепартаменту.

Реакція США на дії Росії

Білий дім підтримує Україну у війні. Зокрема, допомагає з озброєнням. Після масовоного ракетного удару РФ Джо Байден телефоном говорив з президентом Володимиром Зеленським. Лідер американців пообіцяв надати Україні сучасні системи ППО.

Диктатор Путіна Байден назвав "раціональним гравцем", який погано оцінив свої сили і вторгнувся до України. А цілі голови Кремля він вважає "нераціональними та безглуздими".

Джо Байден також заявив, що не бачить сенсу зустратися з головою Кремля на саміті G20 в Індонезії. За його словами, Путін "діяв жорстоко" і скоїв воєнні злочини

Читайте також: