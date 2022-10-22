Ракетні удари Росії по інфраструктурі України Кулеба назвав частиною геноциду

Міністр процитував статтю Конвенції про геноцид, під яку підпадають російські атаки по Україні.

Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав геноцидом російські атаки по критично важливій цивільній інфраструктурі України.

Про це міністр написав у Мережі 22 жовтня.

"Навмисні удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України є частиною російського геноциду українців. Стаття 2 (с) Конвенції про геноцид: "Навмисне створення для групи умов життя, розрахованих на її повне або часткове фізичне знищення", – йдеться в заяві Кулеби.

Атаки по інфраструктурі 22 жовтня

Російські війська 22 жовтня влаштували масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах у різних областях України. Внаслідок цього без електропостачання опинилися люди у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.

У Київській, Львівській та Чернівецькій областях системи ППО збили ворожі цілі.

На Хмельниччині окупанти влучили в об'єкти інфраструктури в Шепетівському і Хмельницькому районах.

Волинську область російські війська атакували двічі. Зокрема, у Луцьку стався "приліт" в об'єкт енергетики.

РФ атакувала також критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах.

У Рівненській області теж завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури.

В Одеській області по об’єкту енергетичної інфраструктури було завдано двох ракетних ударів. Постраждали троє людей.

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