Ракетний обстріл Одеси: генсек ООН закликав Росію негайно припинити напади на культурні цінності, цивільних та інфраструктуру

Про це йдеться в заяві речника Генсека Стефана Дюжарріка, - пише Укрінформ.

«На додаток до жахливих жертв серед цивільного населення, які забирає війна, це ще один напад на територію, захищену Конвенцією про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, що є порушенням Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року», – зауважив Дюжаррік.

Він розповів, що Гутерреш «занепокоєний загрозою, яку ця війна дедалі більше створює для української культури та спадщини».

Речник Генсека нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 270 культурних об'єктів в Україні, у тому числі 116 релігійних.

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"Генсек закликає Російську Федерацію негайно припинити напади на культурні цінності, захищені широко ратифікованими міжнародними нормативними документами. А також продовжує наполегливо закликати до негайного припинення всіх нападів на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру", - резюмується в заяві.

Ракетний удар по Одесі 23 липня 2023 року

РФ у ніч проти 23 липня запустила по Одесі 19 ракет. Частину ворожих цілей вдалось збити. Деякі потрапили по історичному центру міста, яке перебуває під охороною ЮНЕСКО.

На місці обстрілів загинув чоловік, ще 20 людей отримали поранення, серед них 4 дітей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія спрямувала ракету Х-22 по вівтарю Свято-Преображенського собору в Одесі. Крім того, у місті пошкоджено понад 25 історичних пам'яток.