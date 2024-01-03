Ракетний терор РФ: у Польщі закликають відповісти Путіну мовою, яку він розуміє

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголошує, що світ має посилити санкції проти агресорки Росії і надати Україні ракети дальнього радіусу дії.

Про це він заявив у соцмережі (X).

Дипломат закликав до відповіді Кремлю та президенту-диктатору Владіміру Путіну за масовану ракетну атаку РФ по Україні 2 січня.

"Ми повинні відповісти на останню атаку по Україні мовою, яку розуміє Путін", - зазначив Сікорський.

Очільник польського МЗС закликав посилити санкції проти РФ, аби Москва не могла "створювати нову зброю з контрабандних компонентів", та надати Києву ракети дальнього радіуса дії, які дозволять Україні знищити пускові майданчики й командні центри.

Як повідомлялося, Польща піднімала в небо F-16 через масовану атаку РФ по Україні 2 січня, аби убезпечити кордон від ракет росіян. Зазначається, близько 5:45 в повітря пара літаків з бази в Ласках, а близько 6:15 - пара з бази в Кшесінах.

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