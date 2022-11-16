Ракетний удар по Польщі: після переговорів з Байденом Дуда розмовляє із Зеленським

Президент Польщі Анджей Дуда провів переговори з очільником Білого дому Джо Байденом і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це пише польське видання Radio ZET.

Після цього Дуда проводить переговори із президентом України Володимиром Зеленським. Про що саме говорив очільник Польщі зі своїми американським та українським колегою, а також генсеком НАТО, поки не повідомляється. Але очевидно, що ці розмови пов'язані з падінням російських ракет у Польщі поблизу українського кордону.

Завтра о 12:00 Анджей Дуда скликає Раду національної безпеки (Radа Bezpieczeństwa Narodowego).

Нагадаємо, що ввечері, 15 листопада, вибухи пролунали у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводуві. За попередньою інформацією, туди прилетіли російські ракети або їхні уламки. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Пізніше у польських ЗМІ з'явилася інформація, що біля біля Томашева в небо піднялися військові літаки.

США, Британія, Німеччина та НАТО заявили, що вивчають усі обставини інциденту. А в Росії відхрестилися від того, що їхні ракети впали на територію Польщі.

Коментуючи цей інцидент, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав НАТО надати Україні літаки й ППО.

Зараз у Польщі проводять консультації щодо ст. 4 НАТО та підвищують бойову готовність своїх військ.

Зеленський: Росія ракетами вдарила не лише по Україні, а й Польщі