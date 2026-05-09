Політика
796
2 хв

«Ракетних ударів по Києву не було»: в Кремлі вийшли з заявами після параду

Також у Москві висловилися про «перемир’я» та контакти зі США.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Кремль / © Associated Press

У Кремлі заявили, що 9 травня по «Красній площі» не було завдано ударів, а тому не було й «масованого удару у відповідь по Києву».

Про це сказав помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє російське державне агентство ТАСС.

За словами Ушакова, контакти між Москвою та Вашингтоном активізувалися на тлі «погроз Києва» і попереджень РФ про можливу відповідь у разі їхнього «виконання». Він також стверджує, що в результаті сторони досягли домовленості про перемир’я.

Крім того, представник Кремля заявив, що Росія «чітко оголосила про наслідки» можливих дій Києва, а більшість іноземних столиць «поставилися до цього з розумінням».

У Кремлі також заявили, що оголошене перемир’я триватиме три дні — 9, 10 та 11 травня. Коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що перемир’я може протривати довче Ушаков зазначив: «Жодних нових домовленостей досягнуто не було».

Триденне перемир’я — що відомо

Нагадаємо, 8 травня Дональд Трамп заявив про триденне перемир’я між Україною та Росією, а також анонсував обмін полоненими. Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва підтримати ініціативу США.

Пізніше Володимир Зеленський підписав указ №374, яким дозволив Росії провести парад 9 травня на Красній площі в Москві. У документі зазначалося, що рішення ухвалили «з гуманітарною метою» після консультацій з американською стороною.

9 травня у Москві відбувся парад до «дня побєди», який тривав близько 45 хвилин. Вперше від 2007 року захід провели без участі військової техніки.

