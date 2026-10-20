Ракети Patriot для України чекають на одне рішення у США: хто затримує постачання

Patriot / © Associated Press

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Передавання Україні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot від держав-партнерів залишається без необхідного погодження Вашингтона. Міністр оборони США Піт Гегсет досі не підписав відповідних дозволів, хоча офіційно й не відхилив заявки.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американських посадовців.

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За інформацією видання, навіть якщо ракети перебувають у розпорядженні інших держав, для їх передавання Україні потрібен дозвіл США. Це пов'язано з тим, що озброєння американського виробництва підпадає під правила експортного контролю.

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Саме тому остаточне рішення залежить від американського оборонного відомства.

Водночас, як зазначають співрозмовники журналістів, Гегсет не відмовив у передаванні ракет, але й не зробив необхідних кроків для їхнього погодження.

Чому затримка ракет Patriot критична для України

Ситуація ускладнюється тим, що Україна зіткнулася з гострим дефіцитом ракет-перехоплювачів на тлі посилення російських ударів балістичними ракетами.

Раніше українські посадовці повідомляли, що запаси таких боєприпасів скоротилися до критичного рівня.

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Patriot залишається однією з ключових систем протиповітряної оборони, здатних перехоплювати російські балістичні ракети.

Затримки з постачанням перехоплювачів ускладнюють захист українських міст та об'єктів критичної інфраструктури.

Що відбувається у відносинах України та США

Інформація про затримку дозволів з'явилася на тлі загострення відносин між Києвом і Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп публічно розкритикував Україну за удари по російських нафтопереробних заводах, пов'язавши їх зі зростанням світових цін на пальне.

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Натомість українська влада наголошує, що удари по енергетичних об'єктах РФ є відповіддю на російські атаки на українську енергосистему.

Крім того, президент Володимир Зеленський повідомляв про випадки, коли Україна не отримувала завчасного попередження від партнерів про російські ракетні удари.

Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що обмін розвідувальними даними не припинявся. За його словами, проблеми з раннім оповіщенням могли виникнути через програмний збій, обставини якого розслідують американські військові.

Водночас у Конгресі США лунає критика рішень адміністрації Трампа щодо підтримки України.

Наразі невідомо, коли саме Вашингтон може погодити передавання ракет Patriot від країн-партнерів.

Нагадаємо, що Україна оплатила ракети Patriot, але частину постачань досі не погодили

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