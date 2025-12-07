Ракети Taurus для України: чому у Німеччині затягують з рішенням

Україна не отримає німецькі крилаті ракети Taurus / © Associated Press

Реклама

Німеччина не постачатиме далекобійні ракети Taurus Україні через певні побоювання німецьких еліт.

Таку думку висловив у розмові з «24 Каналом» журналіст та аналітик видання Bild Юліан Рьопке.

«Це все той же старий німецький страх. Ми хочемо зберегти відкритими канали зв’язку. Німеччина має посла у Москві, є дипломатичні відносини з Росією. Є активна співпраця з так званими дипломатами, а точніше з агентами у Німеччині», — підкреслив журналіст.

Реклама

Берлін не хоче ескалації — це реальність німецького уряду, на думку Рьопке. Він хоче тримати ситуацію під контролем та мати основу для можливих майбутніх переговорів щодо відновлення економічних зв’язків з Росією.

Нагадаємо, Україна офіційно отримає від Німеччини далекобійні ракети, однак їхню назву, строки та обсяги постачання Берлін поки що не розкриває. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц, додавши, що робота над рішенням триває вже кілька місяців і продовжиться ще «тижні та місяці». Він також зазначив важливий можливий аспект — виробництво таких озброєнь може бути розгорнуте в Україні.

Президент Володимир Зеленський 28 травня у Берліні провів переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За підсумками зустрічі очільники обох країн заявили про підписання спільної угоди про виробництво далекобійної зброї.

Як згодом заявило Міноборони Німеччини, вже за кілька тижнів німецькі далекобійні ракети можуть бути в Україні, але там не назвали, що це саме за далекобійна зброя і чи це ракети TAURUS дальністю 500 км.