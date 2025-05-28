Ракети Taurus для України: Мерц наголосив на непублічності обговорень

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © скриншот з відео

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не дав чіткої відповіді, коли Україна може отримати далекобійні ракети Taurus. Але він підтвердив, що у середу, 28 травня, міністри оборони Німеччини та України підпишуть заяву про наміри у сфері виробництва далекобійної зброї.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми хочемо змінити це виробництво, ми хочемо, щоб воно було спільним. Ми будемо це підтримувати і не будемо говорити про деталі публічно. Ми будемо дбати про те, щоб українська армія отримувала все, що їй потрібно, що ми можемо дати, щоб Україна успішно захищалась та тримала оборону. Власне, ми про це будемо ще говорити», — зазначив канцлер.

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Нагадаємо, Мерц також пообіцяв зняти всі обмеження щодо дальності використання німецької зброї, «щоб Україна могла захищатися за межами своїх кордонів». Він назвав це початком «нової форми військово-промислової співпраці» між Україною та Німеччиною і зазначив, що таке співробітництво має величезний потенціал.