Ракети Tomahawk для України: у Путіна відреагували на заяви з Білого дому

У Москві наголошують, мовляв, усі заяви з Вашингтона аналізують.

Дмитро Пєсков і Володимир Путін.

Дмитро Пєсков і Володимир Путін. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Кремль аналізує та вивчає повідомлення про можливі постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

Про це заявив речник "фюрера" Дмитро Пєсков.

Мовляв, у Москві чули про заяви спецпредставника американського президента Кіта Келлога та віцепрезидента США Джея ді Венса про можливість постачання Tomahawk. Втім, нахабно висловився Пєсков, нібито "немає панацеї, яка зараз може змінити ситуацію на фронті для Києва".

Заяви з Білого дому

Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що США дійсно обговорюють прохання України про Tomahawk. Втім, наголосив віцепрезидент, остаточне рішення залишається за американським лідером Дональдом Трампом. А він, додав Венс, "зробить те, що найкраще відповідає інтересам США".

"Що ж, зараз, як сказав президент (Трамп — Ред.), ми це вивчаємо", - наголосив посадовець.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог в ефірі Fox News також заявив, що рішення про потенційне надання Tomahawk Україні поки не ухвалено. Політик підтвердив, що український президент Володимир Зеленський попросив про це під час зустрічі з американським колегою.

"Що ж, це рішення ще не ухвалено, але він попросив. Я знаю, що президент Зеленський дійсно попросив їх, що було підтверджено віцепрезидентом Венсом у дописах у соціальних мережах. Це вирішуватиме президент", - сказав Келлог.

