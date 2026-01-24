- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 820
- Час на прочитання
- 1 хв
"Ракети влучили не лише в українців, а й у стіл переговорів": Сибіга про нічний обстріл
Очільник МЗС наголосив, що РФ продовжує вести геноцидну війну проти цивільного населення, здійснюючи воєнні злочини та злочини проти людяності.
Президет Росії Володимир Путін розпорядився завдати удар саме тоді, коли делегації перебували в Абу-Дабі для просування мирного процесу за підтримки США.
Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга.
Як написав дипломат на своїй сторінці у Х, «ракети влучили не лише в українців, а й у стіл переговорів».
«Мирні зусилля? Тристороння зустріч в ОАЕ? Дипломатія? Для українців це була ще одна ніч терору від Росії», — зазначив Сибіга.
Міністр наголосив, що два найбільші міста — Київ і Харків — здригнулися від потужних вибухів. Десятки балістичних і повітряно-балістичних ракет та сотні безпілотників вразили об’єкти енергетики та житлові райони.
«Цей жорстокий напад ще раз показує, що Путіну не місце за столом мирних переговорів. Його місце — на лаві підсудних у спеціальному трибуналі», — зауважив Сибіга.
