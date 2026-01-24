"Ракети влучили не лише в українців, а й у стіл переговорів": Сибіга про нічний обстріл

Андрій Сибіга / © Getty Images

Президет Росії Володимир Путін розпорядився завдати удар саме тоді, коли делегації перебували в Абу-Дабі для просування мирного процесу за підтримки США.

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Як написав дипломат на своїй сторінці у Х, «ракети влучили не лише в українців, а й у стіл переговорів».

«Мирні зусилля? Тристороння зустріч в ОАЕ? Дипломатія? Для українців це була ще одна ніч терору від Росії», — зазначив Сибіга.

Міністр наголосив, що два найбільші міста — Київ і Харків — здригнулися від потужних вибухів. Десятки балістичних і повітряно-балістичних ракет та сотні безпілотників вразили об’єкти енергетики та житлові райони.

«Цей жорстокий напад ще раз показує, що Путіну не місце за столом мирних переговорів. Його місце — на лаві підсудних у спеціальному трибуналі», — зауважив Сибіга.

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня на тлі мирних тристоронніх переговорів у Абу-Дабі Росія завдала нового масованого удару по Україні дронами та різними видами ракет. Все, що відомо про нічний терор — читайте у новині.