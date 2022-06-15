Рамштайн-3: про що домовилися провідні країни світу і чи отримає Україна необхідну зброю

Рамштайн-3: про що домовилися провідні країни світу і чи отримає Україна необхідну зброю

За підсумками засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-3" у Брюсселі 15 червня учасники домовилися про надання державі низки озброєнь для протистояння російській агресії. Зокрема, чимало зброї й техніки нададуть США.

Окрім того, Німеччина передасть Україні реактивнм системи залпового вогню, Словаччина – гелікоптери Мі, Канада, Польща та Нідерланди – артилерію.

Про це оголосили міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі на пресконференції після зустрічі.

Так, очільник Пентагону заявив, що Україні намагатимуться якомога швидше надати озброєння, щоб ЗСУ змогли звільнити окуповані території.

"Агресія та вторгнення Росії на терени України змінило і поляризувало світ. Також воно говорить і про інше – про підтримку героїзму і стійкості народу України. Ви можете побачити це в прогресі (щодо надання допомоги – ред.), який був досягнутий нами", – сказав Остін.

За його словами, Україна отримає:

18 одиниць 155-міліметрових гаубиць;

36 тисяч 155-міліметрових снарядів;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

додаткові снаряди до HIMARS;

чотири автомобілі для ремонту техніки;

дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;

тисячі захищених радіостанцій;

тисячі оптичних пристроїв, зокрема й нічного бачення.

Міністр оборони США також заявив, що Україна отримає нові бойові гелікоптери Мі від Словаччини та ракетні боєприпаси до них, а також артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів.

Остін підтвердив, що Німеччина передасть Україні три реактивних системи залпового вогню з керованими боєприпасами.

"Ми відстежимо це все. Перевагою таких зустрічей є те, що ми можемо побачити, де ми є, впевненитися у своїх спроможностях і в тому, що вони передаються", – сказав міністр.

Своєю чергою Міллі заявив, що Україні вже надали більше протитанкових систем, ніж існує танків у всьому світі. Це – майже 97 тис. систем.

Міллі також розповів, що наразі у боях на Донбасі Росія має перевагу в артилерії, але й велику кількість проблем.

Також читайте Росія не просувається і не може досягнути своїх початкових успіхів в Україні - генерал США

"Зараз цифри дають перевагу Росії. У них є перевага в артилерії, але росіяни стикаються з великою кількістю проблем. У них є проблема питання моралі, лідерства. Українці борються героїчно. Боротьба на Донбасі триває від 16 квітня і просування Росії повільні та невеликі. Майже ніби Перша світова війна", – оцінив американський генерал.

Очільник Пентагону запевнив, що США хочуть бачити Україну сильною, демократичною та незалежною державою.

"Українці готові боротися для того, щоб захистити свою країну. І якщо ми дамо їм засоби – вони продемонстрували, що вони можуть захистити свою землю. Ми надаватимемо їм усю необхідну підтримку та будемо в контакті з ними", – розповів Остін.

Нагадаємо, 15 червня після розмови з президентом Володимиром Зеленським американський лідер Джо Байден оголосив про надання Україні додаткового мільярда доларів безпекової допомоги.

Читайте також:

Президент Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Чехії