"Рамштайн":  Пентагон анонсував конкретне обговорення нагальних потреб українських військових

Дев’яте засідання контактної групи з питань оборони України зосередиться на конкретному обговоренні нагальних потреб ЗСУ напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про це заявив речник міноборони США генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Обговорення наступного тижня (у форматі «Рамштайн» - ред.) зосереджуватимуться на найнагальніших потребах України у сфері безпеки, особливо з урахуванням наближення річниці незаконного вторгнення Росії», - зауважив представник Пентагону.

Зокрема, очікуються аналіз досягнутого прогресу, а також «дуже предметні» обговорення, стосовно того, що потрібно зробити для допомоги Україні в майбутньому.

Тим часом що у питанні ймовірних постачань американських літаків в Україну він не має офіційних анонсів. США продовжуватимуть тісні консультації з українцями, міжнародними союзниками й партнерами, аби визначити найактуальніші потреби у сфері безпеки.

«І ми будемо дуже наполегливо працювати з нашими союзниками й партнерами, щоб забезпечити українців такими можливостями, аби вони могли досягти успіху на полі бою», - резюмував речник оборонного відомства США.

Також навчання українських військових у німецькому Графенвері триватимуть ще кілька тижнів. За його словами, американське командування готове продовжити навчання для наступних підрозділів з України.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав надати Україні далекобійну зброю, літаки, танки заради перемоги.

Також Зеленський підсумував візит до Британії: йдеться про потужну кількість бронетехніки і постачання далекобійної зброї.

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