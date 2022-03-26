"Рано заявляли, що не втручатимуться": Подоляк розповів, як НАТО спровокував Росію до ескалації

"Рано заявляли, що не втручатимуться": Подоляк розповів, як НАТО спровокував Росію до ескалації

Війну в Україні він назвав "уламком третьої світової".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що заяви НАТО про невтручання у війну Росії проти України ще до її початку спровокували РФ до ескалації.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Ми вдячні за допомогу різних західних країн", – відповів радник голови ОП на запитання про те, чи розчаровані українці в НАТО та партнерах?

"Стосовно НАТО – це ж завдання воєнних НАТО ­– превентувати ризики війн, або боротися з ними, якщо вони вже є. Це їхня робота. А вони кажуть: "Війна в Україні? Ні, ні, це не наша війна". Але війна триває, і це ж вже уламок третьої світової. Це нас дивує", – сказав Подоляк.

"Окрім цього, чому вони (Альянс – ред.) так рано заявляли, що в разі війни Росії проти України вони не будуть втручатися? Адже це провокувало Росію до ескалації", – додав радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю Подоляк розповів, що одним із ключових елементів переговорів щодо завершення війни РФ проти України є створення системи чітких і надійних безпекових гарантій для держави. Така система гарантій неможлива без участі насамперед США.