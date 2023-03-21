Раптовий візит: прем'єр-міністр Японії прямує до України - ЗМІ

Японські офіційні особи кажуть, що прем’єр-міністр Кісіда Фуміо прямує до України у вівторок, 21 березня 2023 року, з раптовим візитом.

Про це пише суспільний мовник Японії NHK.

Представники уряду та керівної партії кажуть, що Кішіда вже виїхав з Індії в Україну.

Очікується, що прем'єр-міністр прибуде в Україну пізніше цього дня для переговорів на вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським.

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Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Японія вимагає від Росії повернути північні території. Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів надзвичайний та повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський.

Також Японія заборонила постачання до Росії напівпровідників та 3D-принтерів. Японія заборонить експорт до Росії товарів, які можуть зміцнювати російську промисловість та використовуватися підприємствами військово-промислового комплексу, зокрема, для виготовлення безпілотників.

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