Раптовий візит: Зеленський відвідає Білий дім, де поспілкується з Байденом - CNN

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Білий дім.

Про це пише CNN.

Як пише видання, планується, що президент Джо Байден привітає президента України Володимира Зеленського в Білому домі в середу, 21 грудня 2022 року.

Це буде несподіваний візит, який збігатиметься з наміром американської адміністрації надіслати Україні новий пакет оборонної допомоги, який включатиме ракетні системи Patriot, згідно з інформацією від двох джерел, які знайомі з поточним плануванням.

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Візит Зеленського до Вашингтона

Раніше американські ЗМІ повідомили про те, що Зеленський може приїхати до Вашингтона та виступити у Конгресі. Це може стати першим візитом глави української держави під час війни з Росією.

Також раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США цього тижня можуть оголосити про передавання Україні систем Patriot та високоточних бомб. Зокрема, високоточні бомби могли б допомогти Україні атакувати стаціонарні російські оборонні лінії або інші великі цілі.

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден натякнув на новини про ймовірне передавання Україні ракетних комплексів Patriot. Але більше деталей він не розповів.

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