Ратифікація гарантій безпеки в Конгресі США: у Буданова назвали головні вимоги до нової угоди

Сергій Кислиця / © Associated Press

Майбутня безпекова угода зі США має містити чітке визначення «гарантії» в обох мовних версіях та пройти процедуру ратифікації у Конгресі.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця в інтерв’ю для телемарафону «Єдині новини».

Схвалення законодавцями

За словами представника ОП, ключовим аспектом нових домовленостей є юридична однозначність. Документ, який готується спільно зі Сполученими Штатами, має бути офіційно затверджений американськими законодавцями.

Труднощі перекладу: чому «гарантія» має бути і в англійській версії

«Ми говоримо про документ, в тому числі зі Сполученими Штатами, який має бути ратифіковано Конгресом США. Тобто, в якому конкретно — і в українській, і в англійській версіях — йдеться про гарантію», — наголосив Кислиця.

Уникнення помилок Будапештського меморандуму

Кислиця пояснив, що Україна прагне уникнути помилок минулого, які виникли під час підписання Будапештського меморандуму.

Тоді через розбіжності у перекладі англійський текст містив лише «запевнення» (assurance), а не реальні гарантії.

Зобов’язання замість запевнень: досвід минулого

«Далі по всьому тексту документа немає не тільки про гарантію, навіть про „assurance“ нічого немає. Там йдеться про „commitments“ — зобов’язання. Таким чином, офіційний український текст називається гарантією — Будапештський меморандум про гарантію», — додав він.

Чотири рівні гарантій безпеки

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів про те, що офіційний Київ спільно із західними союзниками розробив чотириступеневу систему гарантій безпеки. Вона охоплює потужні Збройні сили, створення так званої «коаліції охочих» для безпосереднього захисту, нарощування спільного виробництва зброї та фінальний акорд — повноправне членство в Європейському Союзі. Вже зараз Велика Британія та Франція підписали декларації про наміри щодо розміщення своїх сил.