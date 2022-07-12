"Райштайн-4": у Пентагоні озвучили дату нової зустрічі контактної групи з оборони України

Четверта зустріч контактної групи з оборони України, відома як "формат Рамштайн", відбудеться 20 липня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону, - пише Укрінформ.

Їй передувала телефонна розмова міністрів оборони США та України Ллойда Остіна та Олексія Резнікова. Остін надав Резнікову оновлену інформацію про допомогу США в галузі безпеки Україні, зокрема про новий пакет на $400 млн, про який було оголошено 8 липня.

Резніков розповів главі Пентагону про ситуацію в Україні.

Міністри обговорили порядок денний наступного засідання контактної групи з оборони України та обмінялися думками щодо майбутнього допомоги США та союзників Україні у форматі UDCG.

Наступні зустрічі учасників антипутінської коаліції відбудеться у віртуальному режимі.

Читайте також:

Уперше з початку війни глава Пентагону поговорив із російським міністром оборони