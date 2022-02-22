"Разом із європейськими партнерами": Франція анонсувала санкції проти Росії за визнання так званих "ЛДНР"

"Разом із європейськими партнерами": Франція анонсувала санкції проти Росії за визнання так званих "ЛДНР"

Дерів’єр також закликав Росію "змінити своє рішення про визнання сепаратистських одиниць".

Франція запровадить санкції проти відповідальних за рішення про визнання Росією незаконних утворень на захоплених територіях Донецької та Луганської областей України.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив постійний представник Франції при цій організації Ніколя Дерів’єр, повідомляє "Укрінформ".

"Разом із європейськими партнерами ми готуємо цільові санкції проти тих, хто брав участь в ухваленні цього незаконного рішення", - сказав Дерів’єр.

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Він наголосив, що Франція "вітає стриманісь, яку в цих складних обставинах демонструє Україна".

"Ми висловлюємо повну солідарність із народом та урядом України", - зазначив дипломат.

Дерів’єр також закликав Росію "змінити своє рішення про визнання сепаратистських одиниць".

"Ми особливо занепокоєні через рішення президента Путіна надіслати війська до сепаратистських територій під приводом миротворчості. Це стане ще одним нахабним порушенням територіальної цілісності України", - підсумував він.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін за підсумками розширеного засідання Ради безпеки підписав указ про визнання Росією "незалежності" самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Документом передбачається співпраця та допомога між РФ та "ЛДНР".

У Євросоюзі відреагували на визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР" | Новини світу

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